В Ватикане презентовали электронные четки

Фото vaticannews.va

Ватикан выпустил электронные четки с умным крестом. Презентация гаджета состоялась во вторник, сообщает Vatican News.

Четки подключены к электронному приложению, которое не только помогает считать произнесенные молитвы, но и предлагает обширный материал духовной тематики в помощь молящимся.

Четки активируются после того, как их владелец перекрестится. Браслет состоит из десяти бусин, сделанных из гематита и черного агата. Традиционно католики на четках с одним или пятью десятками бусин молятся Розарий, который состоит из одной молитвы Отче наш и десяти молитв Радуйся, Мария.

Отмечается, что в кресте находится специальный чип, собирающий данные о пользователе. Также электронные четки можно использовать как обычный умный браслет.