В Ватикане за отказ от вакцинации теперь может грозить увольнение

В начале февраля в Ватикане и большинстве регионов Италии были частично отменены ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса. В рамках ослабления ограничений барам и ресторанам разрешено возобновить работу. Они стали принимать посетителей до 18:00 по местному времени. До этого такие заведения работали только навынос.

В Ватикане также для посещения открылись музеи и Сикстинская капелла, которые не работали на протяжении почти 90 дней. Это самый долгий со времен Второй мировой войны период, в течение которого они были закрыты.

В Италии за время пандемии зарегистрировали более 2,5 млн случаев заражения коронавирусом, около 88,5 тыс. заболевших COVID-19 скончались.