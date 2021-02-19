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В Ватикане за отказ от вакцинации теперь может грозить увольнение

Фото pixabay.com

Власти Ватикана приняли декрет, согласно которому отказ от вакцинации против COVID-19 без медицинских показаний может повлечь «разрыв трудовых отношений», сообщает в четверг агентство Associated Press.

Губернатор города-государства Ватикан подписал декрет еще 8 февраля, после чего вокруг документа началась оживленная дискуссия. В Италии и в большинстве остальных стран мира вакцинация проводится только на добровольной основе.

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Согласно декрету, прививка — это моральная ответственность, «учитывая, что отказ от вакцины может создать риск для других».

В Ватикане работает около пяти тысяч человек, передает «Интерфакс». Вакцинация препаратом Pfizer в стране началась в начале января. Папа Римский Франциск уже сделал необходимые для выработки устойчивого иммунитета две прививки.

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В начале февраля в Ватикане и большинстве регионов Италии были частично отменены ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса. В рамках ослабления ограничений барам и ресторанам разрешено возобновить работу. Они стали принимать посетителей до 18:00 по местному времени. До этого такие заведения работали только навынос.

В Ватикане также для посещения открылись музеи и Сикстинская капелла, которые не работали на протяжении почти 90 дней. Это самый долгий со времен Второй мировой войны период, в течение которого они были закрыты.

В Италии за время пандемии зарегистрировали более 2,5 млн случаев заражения коронавирусом, около 88,5 тыс. заболевших COVID-19 скончались.

NEWSru.com

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