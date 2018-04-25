В Великобритании авиапассажиры получают первые цифровые ковид-паспорта

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«Интерфакс» со ссылкой на Daily Mail пишет, что первые международные удостоверения здоровья начали выдавать пассажирам в лондонском аэропорту Хитроу. Новый цифровой документ под названием CommonPass позволит туристам путешествовать без соблюдения карантина.

В тестовом режиме ковид-паспорта опробуют в крупнейших аэропортах мира пассажиры рейсов United Airlines и Cathay Pacific из Лондона в Нью-Йорк, Гонконг и Сингапур. В будущем планируется выдавать такие удостоверения повсеместно, чтобы дать возможность авиаотрасли вернуться к доковидному режиму.

Так, перед посадкой на борт пассажир должен сдать тест на коронавирус в аэропорту. Отрицательный результат загрузят в приложение с QR-кодом, который могут сканировать сотрудники авиакомпаний и пограничники. Кроме того, в цифровой паспорт можно будет добавить информацию о вакцинации.

Полномасштабный запуск проекта намечен на начало 2021 года.