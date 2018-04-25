В Великобритании думают сократить численность своей армии

Численность британских сухопутных войск может быть значительно сокращена, а один из двух новейших авианосцев планируется передать в аренду союзникам, пишет газета The Sunday Times.

По информации издания, Лондон намерен продолжать выделять на оборонные цели не менее 2% от своего ВВП, однако численность сухопутных войск планируется уменьшить до 60-65 тысяч человек. В предвыборном манифесте, который должен быть представлен лидером правящей Консервативной партии и премьер-министром Борисом Джонсоном, не будет обещания сохранить вооруженные силы в прежнем виде.

Этот пункт был включен в предыдущий манифест, представленный в 2017 году предшественницей нынешнего премьера, Терезой Мэй, когда численность регулярных армейских частей составляла 82 тысячи человек. Впрочем, это обещание все равно не было выполнено, и сейчас этот показатель достигает 73 тысяч военных, пишет издание. Для сравнения, во время войны в Ираке в 2003 году британская армия насчитывала 102 тысячи человек.

Что касается одного из авианосцев, то его планируется передать в аренду НАТО или США.

16 ноября второй британский авианосец HMS Prince of Wales прибыл в порт приписки Портсмут, где до конца года будет официально включен в состав ВМС Соединенного Королевства. Первый авианосец, Queen Elizabeth, прошел эту процедуру двумя годами ранее, сейчас находится с визитом в США, а его начальная боевая готовность будет достигнута в 2020 году. Каждый корабль водоизмещением в 65 тысяч тонн и длиной в 280 метров обошелся британскому бюджету в 3,1 миллиарда фунтов (4 миллиарда долларов).