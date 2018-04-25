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В Великобритании и Ирландии бушует шторм «Киара»

Во многих странах Европы ожидается ненастная погода, связанная со штормом «Киара». Первыми под удар стихии попали Британские острова. В Великобритании и Ирландии с вечера 8 февраля бушует сильный ветер, а проливные дожди привели к наводнениям.

В Великобритании без света остались 138 тысяч домов. По всей стране действуют 200 предупреждений о наводнениях и 150 предупреждений о возможных наводнениях. Максимальный порыв ветра пока составляет 150 км/ч и был зафиксирован в населенном пункте Абердарон в Уэльсе. Наибольшее количество осадков за сутки (151,8 мм) зафиксировано в Камбрии, передает Sky News.

В стране отменяются авиарейсы, поезда и паромы. Были закрыты некоторые участки дорог. Спасателям пришлось вызволять водителей из затопленных автомобилей и машин, на которые упали деревья. В этих случаях обошлось без пострадавших.

Пока известно о трех раненых. Люди получили ранения из-за падения фрагментов кровли со здания паба в шотландском городе Перт.

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Из-за шторма на другие дни пришлось перенести спортивные мероприятия, в том числе футбольный матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед» и массовый забег London Winter Run 10k.

Королева Великобритании Елизавета II из-за сильного ветра отменила традиционное воскресное посещение церковной службы в фамильном имении Сандрингем (графство Норфолк), а в Лондоне для общественного посещения закрыты все королевские парки, в том числе Гайд-парк и Сент-Джеймсский парк, сообщает ТАСС.

В настоящее время самая сложная ситуация сохраняется в южной половине страны, где порывы могут достигать 130 км/ч. На 10 февраля в Великобритании также объявлено предупреждение о снеге.

В Ирландии без электроснабжения остались 14 тысяч домов. Отменены авиарейсы в Дублине и аэропорту «Шаннон». Сильный ветер валит деревья. В некоторых районах произошли наводнения. Спасатели оказывают помощь водителям на подтопленных дорогах. Пока известно об одном пострадавшем от стихии. Мужчина получил ранения в районе Крамлин города Дублин, сообщает Stormnews со ссылкой на телекомпанию RTÉ.

Предупреждение по ветру (с 12:00 9 февраля до 12:00 10 февраля) было понижено для всей страны. Его скорость будет достигать 50-65 км/ч, порывы — 90-110 км/ч. Остается большая вероятность наводнений в прибрежных районах. А с 0:00 понедельника до конца вторника будет действовать предупреждение о снеге, информирует Met Éireann.

Предупреждения о шторме объявлены также в странах Западной и Центральной Европы — в Бельгии, Нидерландах, Франции, Люксембурге, Германии и Швейцарии. Уже есть сообщения об инцидентах, связанных с падением деревьев и повреждением зданий. Информация о пострадавших пока не поступала.

В северной половине Франции ожидаются порывы ветра до 140 км/ч. В Бельгии вечером 9 февраля прогнозируют ветер порывами до 100-130 км/ч. В Нидерландах — 100-120 км/ч. В Германии метеорологи присвоили этому шторму имя «Сабине». Во многих районах страны также будет бушевать сильный ветер.

NEWSru.com

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