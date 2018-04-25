В Великобритании и Ирландии бушует шторм «Киара»

Во многих странах Европы ожидается ненастная погода, связанная со штормом «Киара». Первыми под удар стихии попали Британские острова. В Великобритании и Ирландии с вечера 8 февраля бушует сильный ветер, а проливные дожди привели к наводнениям.

В Великобритании без света остались 138 тысяч домов. По всей стране действуют 200 предупреждений о наводнениях и 150 предупреждений о возможных наводнениях. Максимальный порыв ветра пока составляет 150 км/ч и был зафиксирован в населенном пункте Абердарон в Уэльсе. Наибольшее количество осадков за сутки (151,8 мм) зафиксировано в Камбрии, передает Sky News.

В стране отменяются авиарейсы, поезда и паромы. Были закрыты некоторые участки дорог. Спасателям пришлось вызволять водителей из затопленных автомобилей и машин, на которые упали деревья. В этих случаях обошлось без пострадавших.

Пока известно о трех раненых. Люди получили ранения из-за падения фрагментов кровли со здания паба в шотландском городе Перт.