В Великобритании клиенты пабов смогут забронировать посещение туалета онлайн

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Издание The Mirror пишет, что клиенты пабов в Великобритании смогут забронировать посещение туалета с помощью специального мобильного приложения.

Приложение Sort-It, разработанное в Манчестере, призвано помочь гражданам соблюдать социальную дистанцию. С его помощью можно не только заказать еду и напитки в пабе, но и забронировать посещение туалета.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с 4 июля в стране начнётся новый этап снятия ограничений: откроются пабы, рестораны, парикмахерские, кинозалы, музеи и т. д.