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В Великобритании коронавирусом заразился премьер Борис Джонсон и глава Минздрава

Photo by Chatham House, London on Foter.com / CC BY

Коронавирусную инфекцию подтвердили у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

При этом у британского лидера слабовыраженные симптомы заболевания.»За последние 24 часа у меня развились легкие симптомы и я получил положительный результат теста на коронавирус.  Сейчас я самоизолируюсь, но я буду продолжать руководить правительством через онлайн-связь. Вместе мы победим вирус», — сказал Джонсон в видеообращении. 

 Стоит отметить, что накануне Джонсон общался с королевой Елизаветой II по телефону.

А буквально пару дней назад коронавирусом заразился принц Уэльский Чарльз. 

На данный момент в Великобритании 11658 случаев коронавируса, 578 человек умерли, 135 выздоровели.

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