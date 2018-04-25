В Великобритании коронавирусом заразился премьер Борис Джонсон и глава Минздрава

Коронавирусную инфекцию подтвердили у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

При этом у британского лидера слабовыраженные симптомы заболевания.»За последние 24 часа у меня развились легкие симптомы и я получил положительный результат теста на коронавирус. Сейчас я самоизолируюсь, но я буду продолжать руководить правительством через онлайн-связь. Вместе мы победим вирус», — сказал Джонсон в видеообращении.

Стоит отметить, что накануне Джонсон общался с королевой Елизаветой II по телефону.

А буквально пару дней назад коронавирусом заразился принц Уэльский Чарльз.

На данный момент в Великобритании 11658 случаев коронавируса, 578 человек умерли, 135 выздоровели.