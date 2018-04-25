В Великобритании могут смягчить ограничения на въездной туризм

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ВВС сообщает, что власти Великобритании обсуждают возможность ослабления ограничений на въезд в страну с начала июля.

По данным информагентства, переговоры на эту тему Британия ведёт с рядом европейских стран, например, с Португалией.

Планируется, что уже 29 июня Лондон официально объявит об открытии туристических коридоров со странами, граждане которых освобождаются от принудительной изоляции по приезду в страну. Британцы, в свою очередь, также будут иметь возможность свободно посещать эти страны.

При этом, по данным BBC, ограничения для стран, с которыми у Британии не будет туристических коридоров, могут действовать до конца лета.