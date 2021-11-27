В Великобритании могут запретить варить раков живьём

Как сообщает The Guardian, в Великобритании могут запретить варить раков, крабов и омаров живьём.

Согласно утверждениям экспертов из Лондонской школы экономики (LSE), ссылающихся на исследование британских учёных, есть «убедительные научные доказательства» того, что ракообразные и головоногие моллюски разумны.

После этого открытия Консервативный фонд защиты животных обратился к правительству с соответствующим докладом.

Британский кабинет министров назначил независимую экспертизу, и после ряда исследований порекомендовал включить десятиногих ракообразных и головоногих моллюсков в законодательство о защите животных.

Если это произойдёт, варить раков, крабов и омаров живьём будет запрещено.