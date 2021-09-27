В Великобритании начался топливный кризис

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В Великобритании массово закрылись АЗС из-за дефицита горючего, сообщает Associated press. Из-за сложившейся ситуации у работающих АЗС образовались огромные очереди. Для того, чтобы заправить авто, водителям приходится ждать часами.

Ассоциация розничных торговцев бензином, которая представляет почти 5 500 независимых торговых точек, заявила, что около двух третей ее членов продали свое топливо, а у остальных запасы «частично исчерпались и скоро закончатся».

Топливный кризис образовался из-за перебоев в поставках, обусловленных нехваткой водителей грузовиков. При этом отмечается, что топлива в стране достаточно, но оно находится на терминалах и нефтеперерабатывающих заводах.