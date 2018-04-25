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В Великобритании начинается первый этап ослабления карантина

Фото pixabay.com

Карантин, введенный в Великобритании из-за пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, начнет ослабляться с 13 мая. Сегодня стартует первый этап смягчения ограничительных мер, действующих в стране с 23 марта, сообщает ТАСС.

Людям будет разрешено заниматься неограниченное число раз спортом на улице, загорать, выезжать на автомобиле к удаленным местам проведения досуга, будь то общественные парки или пляжи.

Люди, проживающие вместе, смогут проводить время на улице со своими знакомыми, друзьями или родственниками, живущими отдельно. Отмечается, что на этом этапе разрешено будет в каждом случае общаться лишь с одним человеком, к тому же он должен находиться на расстоянии не менее двух метров.

Можно будет играть в футбол, теннис или гольф. Тем не менее контактные спортивные игры разрешены лишь для проживающих вместе людей. На работу также выйдут представители различных секторов промышленности, которые не могут работать из дома.

Меры будут ослаблены лишь в Англии и пока не затронут три остальные административно-политические части Соединенного Королевства: Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию.

belta.by

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