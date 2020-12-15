В Великобритании обнаружили «новую разновидность» коронавируса

Мэтт Хэнкок также сообщил, что в настоящее время нет доказательств того, что новый вид не будет реагировать на вакцину против COVID-19.

«На данном этапе я должен подчеркнуть, что в настоящее время ничего не указывает на то, что эта разновидность, скорее всего, повлечет серьезные заболевания. И последний клинический совет заключается в том, что вряд ли эта мутация не ответит на вакцину», — сказал он.

С начала пандемии в Великобритании заразились коронавирусом более 1,8 млн человек, свыше 64 тыс. умерли.

Страна в последнее время ужесточает меры по борьбе с пандемией. Так, в британской столице и ряде районов на юго-востоке страны со среды закроются бары, пабы, кафе и рестораны. Они смогут работать только навынос или доставлять еду на дом.