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В Великобритании ограничения планируют снять 19 июля

Фото pixabay.com

Связанные с пандемией ограничения в Великобритании планируют снять 19 июля, на месяц позже изначально запланированной даты — 21 июня. Об этом объявил премьер-министр страны Борис Джонсон на пресс-конференции в Лондоне, сообщает ТАСС.

«Мы отложим окончательное снятие ограничений до 19 июля», — сказал Борис Джонсон. Он пояснил: теперь планируется, что к этой дате все взрослое население страны получит первую дозы вакцины.

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Главной причиной для отсрочки стал стремительный рост числа новых случаев заражения индийским вариантом коронавируса (штамм «Дельта» по новой классификации ВОЗ). К настоящему моменту данный штамм, отличающийся повышенной заразностью, стал в Великобритании доминирующим и выявляется более чем у 90% инфицированных.-

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