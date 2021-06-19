В Великобритании ограничения планируют снять 19 июля

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Связанные с пандемией ограничения в Великобритании планируют снять 19 июля, на месяц позже изначально запланированной даты — 21 июня. Об этом объявил премьер-министр страны Борис Джонсон на пресс-конференции в Лондоне, сообщает ТАСС.

«Мы отложим окончательное снятие ограничений до 19 июля», — сказал Борис Джонсон. Он пояснил: теперь планируется, что к этой дате все взрослое население страны получит первую дозы вакцины.