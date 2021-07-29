В Великобритании отменили изоляцию для путешественников из США и ЕС

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Великобритания отменила карантин для вакцинированных путешественников из США и стран Евросоюза. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что изменения вступят в силу с 4 утра 2 августа.

По словам министра транспорта Гранта Шаппса, полностью вакцинированные путешественники из ЕС и США не будут проходить карантин по прибытии в Британию, Шотландию и Уэльс.

Путешественники должны получить две дозы вакцинами, разрешенными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), или вакцинами, разрешенными Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в США.

Однако перед въездом в Великобританию путешественники все еще должны пройти тест на коронавирус, а по прибытию сдать ПЦР-тест.