В Великобритании отменят большинство ковидных ограничений

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об отмене большинства коронавирусных ограничений, введенных в стране из-за штамма омикрон, сообщает BBC.

С 27 января в стране будут отменены требования обязательного предъявления ковид-сертификатов и ношения масок, в том числе в общественном транспорте. Кроме того, больше не будет действовать рекомендация о переводе сотрудников на удаленный режим работы.

В то же время сохранится требование о прохождении самоизоляции при положительном результате теста на ковид. Однако Борис Джонсон заявил, что в скором времени это требование также могут отменить.

Борис Джонсон отметил, что, по словам ученых, волна коронавируса, вызванная штаммом омикрон, достигла своего пика на национальном уровне. Кроме того, он подчеркнул, что ситуация с госпитализациями в стране стабилизировалась.