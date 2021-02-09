В Великобритании планируют в июне вакцинировать всех жителей

С декабря 2020 года в Великобритании складывается крайне сложная эпидемическая обстановка, что связано с распространением мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам специалистов, может быть до 70% более заразным, а его летальность может быть выше на 30%. С 4 января на территории всей страны действует карантин.

За последние два месяца в королевстве умерли около 50 тыс. человек, заразившихся COVID-19, всего на территории страны было отмечено 111 тыс. летальных исходов, связанных с коронавирусом. Это наибольший показатель среди стран Европы.

Вакцинация населения была начата 8 декабря 2020 года. В настоящий момент жителям страны делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также AstraZeneca и Оксфордского университета. Пока в Великобритании прививают только людей старше 65 лет, медицинских и социальных работников, а также лиц с заболеваниями, которые могут осложнить течение COVID-19.