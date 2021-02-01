В Великобритании построят первый в мире аэропорт для беспилотников

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Первый в мире аэропорт для беспилотников построят в Великобритании вблизи города Ковентри, сообщает Euronews.

Власти страны выделят финансирование на создание центра, который, как ожидается, будет обслуживать грузовые и пассажирские перевозки с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Создатели проекта подчеркивают, что беспилотники работают на электромоторах и не вырабатывают углекислый газ. Ожидается, что в ближайшие пять лет в мире будет построено около 200 подобных аэропортов, а беспилотные воздушные перевозки станут привычным явлением.