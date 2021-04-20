В Великобритании примут закон для защиты от «враждебных государств»

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Лица, работающие в Великобритании от имени правительств иностранных государств, будут обязаны зарегистрировать свое присутствие в королевстве в соответствии с новым законом о защите нации от враждебных государств, таких как Китай и Россия, сообщает The Times.

По данным издания, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон воспользуется речью королевы 11 мая, чтобы объявить законопроект о противодействии враждебным государствам. В его рамках все лица, работающие в стране от имени иностранных правительств, обязаны будут регистрировать свое присутствие. Невыполнение этого требования будет уголовно наказуемым, законопроект будет распространяться в том числе и на журналистов.

Также правительство обновит закон о государственной тайне, чтобы его можно было использовать против лиц, которые пытаются подорвать интересы Великобритании из-за рубежа, включая киберхакеров, работающих от имени враждебных государств. Эти меры принимаются на фоне растущей обеспокоенности деятельностью России и Китая.

На прошлой неделе посол России в Великобритании Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании, где ему выразили обеспокоенность «злонамеренными действиями» Москвы. Среди таких действий упоминались кибератаки, вмешательство в выборы и наращивание военного присутствия на границе с Украиной и в Крыму.

Согласно заявлению, заместитель министра иностранных дел Великобритании Филипп Бартон указал Келину, что Лондон поддерживает ранее введенные санкции США и будет продолжать работать с союзниками, чтобы противодействовать злонамеренным операциям со стороны российских разведслужб.

Накануне The Times сообщила, что в мае в Черное море отправятся эскадренный миноносец и фрегат ВМС Британии. Этот жест призван выразить поддержку Украине и НАТО в регионе на фоне ситуации на российско-украинской границе.

Корабли отделятся от авианосной ударной группы ВМС в Средиземном море и через пролив Босфор направятся в Черное море. Сообщается, что это решение было принято в знак поддержки Украины после того, как Минобороны США отказалось от запланированной отправки в Черное море двух эсминцев, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности в регионе и не провоцировать Россию.

В случае угрозы со стороны РФ Великобритания готова направить в регион и другую военную технику. Флагманский корабль группы — авианосец HMS Queen Elizabeth — не может проходить через Босфор, но готов будет оказать поддержку. На его борту находятся истребители-бомбардировщики F-35 и вертолеты Merlin.