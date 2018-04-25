В Великобритании увеличат число полицейских в школах

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В следующем учебном году Скотленд-Ярд отправит в британские школы больше полицейских, чтобы остановить распространение ножей и другого холодного оружия в стенах учебных заведений.

Глава столичной полиции Крессида Дик рассказала, что в 2019 году только в Лондоне жертвами поножовщины стали 149 человек, и пообещала положить этому конец, сообщает The Telegraph.

Кроме того, полиция обещает сделать все возможное для ликвидации в стране наркобизнеса и преступных группировок. По словам Дик, это еще одна причина, по которой молодежь вовлекается в криминал, а на улицах Великобритании совершаются убийства и другие тяжелые преступления.

Крессида Дик также приветствовала решение правительства увеличить количество полицейских патрулей на улицах. В прошлом месяце только ряды лондонской полиции приняли 450 новых офицеров. «Благодаря нашей работе число преступлений с применением холодного оружия уменьшилось на 23%, — рассказала Дик газете The Evening Standard. — Однако даже после этого количество убийств и нападений остается на высоком уровне. В новом десятилетии нам предстоит много работы».