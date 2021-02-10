В Великобритании выявили новый штамм коронавируса

Как подчеркнуло во вторник агентство Пи-эй со ссылкой на директора PHE по стратегическому планированию профессора Сьюзан Хопкинс, южноафриканский вариант коронавируса подтвержден уже у 170 человек в Англии, причем в 18 случаях люди не покидали страну. Накануне сообщалось о 147 случаях заражения южноафриканским штаммом, что уже было почти на 50% больше, чем неделю назад.

Региональные штаммы

Кентский штамм коронавируса был впервые выявлен в сентябре прошлого года, однако привлек пристальное внимание экспертов лишь в декабре, когда начал становиться доминирующим в Англии. Согласно предварительным оценкам экспертов, он может быть до 70% более заразным, чем ранее встречавшиеся в стране генетические варианты вируса, а его летальность может быть выше на 30%.

В свою очередь тема распространения южноафриканского штамма в Великобритании стала широко обсуждаться после того, как британско-шведская компания AstraZeneca 6 февраля подтвердила ранее попавшую в СМИ информацию о том, что созданная ей вместе с Оксфордским университетом вакцина защищает от этой разновидности вируса хуже, чем от пока доминирующих в королевстве штаммов. В то же время в компании считают, что британский препарат должен быть эффективен для предотвращения тяжелых форм заболевания, вызываемых южноафриканской мутацией.