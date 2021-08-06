В Великобританию через Ла-Манш переправилось рекордное число нелегальных мигрантов

Власти Великобритании и Франции уже неоднократно заявляли о мерах по укреплению сотрудничества в борьбе с нелегальной иммиграцией, однако справиться с проблемой пока не удается. В начале июля МВД королевства представило на рассмотрение парламента законопроект о реформировании системы получения убежища в стране. По словам главы ведомства Прити Пател, правительство консерваторов намерено «создать справедливую, но жесткую систему, которая разрушит бизнес-модель преступников, организующих незаконную и опасную транспортировку людей в Соединенное Королевство».

«Билль о гражданстве и границах» предполагает введение уголовной ответственности для лиц, которые сознательно прибывают в Соединенное Королевство незаконным путем. Британские власти получат больше возможностей для того, чтобы высылать таких мигрантов в безопасные третьи страны, из которых они прибыли в королевство, а у тех, кого не удастся выдворить, будет меньше возможностей обосноваться в Великобритании. Планируется упростить и ускорить систему обработки прошений об убежище и апелляций на отказ в его предоставлении. Будут также ужесточены наказания за организацию незаконной перевозки беженцев в Великобританию. Преступникам будет грозить пожизненное заключение.

В противовес новым, более жестоким, правилам глава МВД королевства обещает облегчить процедуру получения убежища в Великобритании для людей, находящихся за пределами страны. Беженцам, пользующимся официальными каналами, будет сразу предоставляться бессрочный вид на жительство в стране. При этом представители оппозиции и целый ряд правозащитных организаций высказывают опасения по поводу содержания законопроекта, отмечая, что в случае его одобрения около 9 тыс. нелегалов могут быть выдворены из королевства, хотя сейчас они имеют право рассчитывать на убежище.