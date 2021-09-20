В Великокняжеском дворце будет выставлена рукопись Конституции 3 мая

В октябре на выставке в Великокняжеском дворце в Вильнюсе будет экспонироваться рукопись Конституции 3 мая 1791 года , сообщило в понедельник Министерство культуры.
В рамках международной выставки, посвященной 230-летию Конституции 1791 года Республики двух народов, также будут представлены портреты многих государственных деятелей эпохи Конституции, другие реликвии прошлого.
Этот и другие актуальные вопросы культурного сотрудничества Литвы и Польши в понедельник обсудил с находящимся в Вильнюсе министром культуры, национального наследия и спорта Петром Глинским министр культуры Литвы Симонас Кайрис.
Министры посетили Великокняжеский дворец, где осмотрели экспозиции музея.
Конституция 3 мая считается первой конституцией в Европе. Ее принял Четырехлетний сейм — сословно-представительный орган Речи Посполитой — личной унии Королевства Польского и Великого княжества Литовского (ВКЛ) 3 мая 1791 года.
В Польше 3 мая является важным государственным праздником, между тем в Литве эта дата отмечается скромнее, так как Конституция, по некоторым оценкам, ограничила самостоятельность ВКЛ в общем государстве с Польшей.