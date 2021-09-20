В Великокняжеском дворце будет выставлена рукопись Конституции 3 мая

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В октябре на выставке в Великокняжеском дворце в Вильнюсе будет экспонироваться рукопись Конституции 3 мая 1791 года , сообщило в понедельник Министерство культуры.

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

В рамках международной выставки, посвященной 230-летию Конституции 1791 года Республики двух народов, также будут представлены портреты многих государственных деятелей эпохи Конституции, другие реликвии прошлого.

Этот и другие актуальные вопросы культурного сотрудничества Литвы и Польши в понедельник обсудил с находящимся в Вильнюсе министром культуры, национального наследия и спорта Петром Глинским министр культуры Литвы Симонас Кайрис.