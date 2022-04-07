В Великокняжеском дворце будут выставлены детские доспехи Сигизмунда Августа

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

В Великокняжеском дворце в Вильнюсе на этой неделе откроется выставка, на которой будут экспонироваться детские доспехи кронпринца Польши и Литвы Сигизмунда Августа.

«Ювелирно выкованные доспехи — бесценное произведение исключительного мастерства, уникальная историческая реликвия наследия Польши и Литвы, история которой отличается и запутанными детективными сюжетами, и легендами», — говорится в сообщении Великокняжеского дворца.

Выставку одного шедевра Великокняжеский дворец подготовил совместно с краковским Вавельским королевским замком.

Как сообщает музей, доспехи Сигизмунда Августа — исключительная реликвия, потому что детские доспехи создавались реже, чем доспехи для взрослых. Доспехи быстро становились малы детям, поэтому их дарили не из практических соображений, а лишь для того, чтобы наладить политические, династические связи.

Выставленные в Вильнюсе доспехи были заказаны для Сигизмунда Августа королем Германии (римским королем), Венгрии и Богемии, будущим императором Священной Римской империи Фердинандом I (1558–1564), когда тринадцатилетний Сигизмунд Август готовился к свадьбе с его дочерью Елизаветой.

Доспехи, созданные в 1533 году для тринадцатилетнего мальчика, спустя 10 лет, в 1543 году, когда в кафедральном соборе в Кракове наконец состоялась церемония бракосочетания, уже были малы 23-летнему кронпринцу Польши и Литвы, так что император Фердинанд I так и не вручил их зятю.

Сигизмунд Август (1520–1572) был последним Великим князем Литовским из династии Гедиминовичей (1529–1572) и королем Польши (1548–1572).

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