В Вене детей от 5 лет начали вакцинировать без одобрения EMA

Фото pexels.com

В Вене начали вакцинировать от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет, хотя Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) еще не одобрило иммунизацию для этой возрастной группы, сообщает радио Wien.orf.at.

Как сообщается, детям до 12 лет вводят уменьшенное количество вакцины Pfizer. Точную дозу врач определяет самостоятельно в зависимости от возраста, физического состояния и веса ребенка.

Указано, что пока детей будут прививать в рамках пилотного проекта, по которому ежедневно смогут вакцинировать около 200 детей. Это небольшое количество объясняется тем, что врач перед прививкой проводит беседу с родителями и детьми.

Министерство здравоохранения Австрии ожидает, что 24 ноября препарат Pfizer будет разрешен Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) для применения его несовершеннолетним.