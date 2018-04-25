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В Венеции могут ввести квоты для туристов

Фото pixabay.com

Власти Венеции задумались над тем, чтобы ввести квоты для посещения города туристами, сообщает Euronews.

Такая возможность обсуждается на фоне пандемии коронавируса. Сейчас венецианцы увидели, как город может жить без толп туристов, не исключается, что ограничения сохранятся и после пандемии.

«Это будет возможность перейти к разумному туризму с туристами, которые находят время, чтобы не спеша разобраться во всем, без безумных турпоездок прошлого», — сказала вице-мэр Венеции по экономическому развитию Симоне Вентурини.

Вместе с тем есть и критики этой идеи. Италия и Венеция в частности — это мировые центры туризма, сокращение турпотока грозит финансовыми потерями.

Убытки для Италии несет и отмена спортивных мероприятий, пишет портал Sportando со ссылкой на исследование Corriere dello Sport. Отмечается, что отмена всех спортивных мероприятий может привести к потере 60 млрд евро и 3,8% ВВП страны. При этом последствия отмены прямо или косвенно затронут более 14 млн человек по всей стране.

belta.by

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