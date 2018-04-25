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В Венеции началось очередное наводнение

В Венеции в Италии утром в понедельник, 23 декабря, снова поднялся уровень воды — на этот раз на 144 см. Об этом сообщает Интерфакс.

Затоплена значительная часть пешеходных улиц, туристы и жители города ходят по помостам. Наводнение оказалось менее серьезным, чем ожидалось: эксперты прогнозировали, что уровень воды поднимется до отметки в 150 см.

Ожидается, что завтра вода опустится, ее уровень достигнет 135 см. 25 декабря, когда католики празднуют Рождество, уровень воды, по прогнозам, также будет выше нормы — максимум составит 115 см.

Напомним, 13 ноября уровень воды в Венеции поднялся до критической отметки в 187 см, что стало вторым значением за всю историю наблюдений. Более 80% города было затоплено.

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korrespondent.net

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