В Венесуэле объявили выходной из-за блэкаута

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Правительство Венесуэлы отменило рабочий день во вторник и занятия в учебных заведениях из-за перебоев в электроснабжении на всей территории страны. Об этом 23 июля сообщил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в Twitter.

«С целью содействия процессу восстановления электроснабжения рабочий день и занятия в учебных заведениях 23 июля отменены. (Гражданам) не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости», – написал министр.

Напомним, вечером в понедельник произошло массовое отключение электроэнергиив ряде районов Каракаса и во всех 23 штатах Венесуэлы. Власти страны начали переподключение системы подачи электроэнергии для восстановления энергоснабжения.

Как известно, с начала марта в Венесуэле происходят отключения электроэнергии, затрагивающие большинство регионов. Власти объясняют проблемы вмешательством со стороны США и оппозиции.

Самый масштабный блэкаут произошел 7 марта, когда без света на несколько дней остались Каракас и большинство штатов. Подачу электроэнергии восстанавливали почти неделю.