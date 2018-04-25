В Венгрии конфискована крупнейшая партия героина

30 октября во время таможенного оформления контейнера, направлявшегося из Ирана в Венгрию, словенская таможня обнаружила в порту Копер 730 кг героина, спрятанных в рулонах с пленкой. В результате скоординированных действий словенской и венгерской служб по борьбе с наркомафией было установлено, что партия героина, обнаруженная в порту, предназначалась для Ричардса, в отношении которого уже имелся сигнал.

Словенская партнерская организация изъяла из контейнера 661 кг героина, подменив его мукой, но с целью задержания преступника с поличным было решено, что оставшееся количество свободно будет доставлено в Венгрию. Груз прибыл в Венгрию 5 ноября, Ричард провел отгрузку рулонов и поместил их на арендованный склад.

В результате внезапного рейда полицейские изъяли 69,1 кг наркотических веществ. Во время обыска квартиры задержанного были обнаружены 7 млн форинтов (25 тыс. евро) и 69 450 евро наличными, а также около 1 кг героина.

Эксперт-криминалист Венгерского института судебных наук представил свое экспертное заключение. Изъятое вещество, согласно экспертизе, представляет собой неразбавленный героин.

Есть подозрения, что рынком сбыта всей партии героина как раз и была Венгрия.