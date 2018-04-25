default image
Р. Тамашунене: КПП в Лаздияй остается открыт для всех транспортных средств

Подробнее...
default image
Число зараженных Covid-19 в Латвии достигло 86 человек

Подробнее...
default image
В списке пострадавших от коронавируса – 32 тыс. предприятий

Подробнее...
default image
Компания Utenos trikotazas начала выпуск немедицинских защитных масок

Подробнее...
default image
Партия реагентов ещё не поступила в Литву, в поставках есть перебои – глава лаборатории

Подробнее...
default image
Вниманию граждан Республики Беларусь!!!

Подробнее...
default image
Из-за коронавируса закроют все школы Британии

Подробнее...
default image
В Венгрии людей на карантине обязывают ставить знак на дверях

Подробнее...
default image
Половина жителей Литвы довольна ограничениями на торговлю алкоголя

Подробнее...
default image
Аналитики заявили о начале финансового кризиса в США

Подробнее...
default image
Авиацию ждут большие вызовы - Д. Янушас

Подробнее...
default image
В Израиле ужесточили карантинные меры

Подробнее...
default image
Налоговая инспекция : срок заполнения деклараций о доходах откладывается на два месяца

Подробнее...
default image
C 25 марта Ryanair перестанет летать по ЕС

Подробнее...
default image
Цены на продукты питания повышаются из-за роста спроса

Подробнее...
default image
Специалисты из Австралии заявили о прорыве в создании вакцины от COVID-19

Подробнее...
default image
В Литве вновь открылись нотариальные конторы

Подробнее...
default image
Covid-19: в общественном транспорте Таллинна вводится бесплатный проезд

Подробнее...
default image
Экономисты положительно оценивают идею совместных заимствований ЕС

Подробнее...
default image
В России школьников отправляют на трехнедельные каникулы из-за коронавируса

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

В Венгрии людей на карантине обязывают ставить знак на дверях

Фото pixabay.com

В Венгрии людей, которые находятся на карантине, обязали клеить на двери квартир «красные карты». Об этом сообщает пресс-служба венгерского правительства.

Так, люди под карантином должны клеить на двери так называемую «красную карту» — piros lapot, которая предупреждает, что в доме находится человек под эпидемиологическим надзором.

Отмечается, что с 12 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, при этом все венгры, которые вернулись из-за границы обязаны пройти двухнедельный карантин.

На данный момент на карантине находятся почти три тысячи человек, и под угрозой ответственности они должны весь этот срок находиться дома и не принимать гостей.

korrespondent.net

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600