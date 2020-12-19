В Венгрии однополым парам запретили усыновлять детей

Фото pixabay.com

Парламент Венгрии во вторник, 15 декабря, принял закон, запрещающий однополым парам усыновлять детей. А одинокие люди смогут усыновить ребенка только после получения специального разрешения правительства, пишет Reuters.

Законом разрешается усыновлять детей только традиционным супружеским парам.

Отметим, что в Венгрии однополые браки запрещены.

Ранее Папа Римский призвал узаконить однополые браки. Он призывает принять законы о гражданских союзах для однополых пар. Представителей ЛГБТ-сообщества он называет «детьми Божьими», которые также «имеют право на семью».