В Венгрии ограничения останутся в силе

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Правительство Венгрии не собирается менять действующие ныне ограничительные меры, введенные в стране в связи с пандемией коронавируса.

Как передает АЗЕРТАДЖ, эту позицию венгерского кабинета глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш объяснил тем, что любые изменения будут сопряжены с риском, в то время как цель правительства состоит как раз в обратном — в снижении рисков и предотвращении второй волны.

Правила, ограничивающие количество гостей и организаторов до 500 человек на музыкальных и танцевальных представлениях на открытом воздухе или в закрытых помещениях, останутся в силе даже после 15 августа, сообщает правительство. Музыкантам возможно будет выплачена компенсация, поскольку изоляция от коронавируса поставила их в затруднительное положение. По словам Гуяша, правительство сделает все, чтобы школы вновь открылись 1 сентября и преподавание возобновилось в обычном режиме. Однако все может измениться в последний момент, как показали события весны этого года.