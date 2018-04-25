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В Венгрии вводится комендантский час

Фото pixabay.com

На период действия карантинного режима правительство Венгрии ввело с сегодняшнего дня по всей территории страны комендантский час.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом сегодня сообщила пресс-служба премьера страны. «В течение двух недель граждане будут иметь право покидать свой дом или место проживания только в рабочих целях, либо для обеспечения базовых потребностей», — сообщил премьер-министр Виктор Орбан в своем видеообращении к нации.

Кроме того, власти пытаются приемлемыми способами развести в разные стороны молодых и пожилых людей. В этой связи в продуктовых магазинах, аптеках и магазинах бытовой химии вводится специальное правило: теперь люди старше 65 лет могут посещать эти места в период с 9 до 12 часов дня. В эти часы всем прочим гражданам воспрещается посещение вышеупомянутых мест.

Несоблюдение новых правил будет считаться нарушением. При этом отмечается, что задача правительства не в том, чтобы «выдрессировать» людей, а добиться сотрудничества. Тем не менее, вышедшие на улицу без уважительных причин будут подвергнуты штрафу в размере 50 тысяч форинтов (около 180 евро).

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