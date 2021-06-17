TOP,Сегодня в мире

В Венгрии запретили пропаганду гомосексуальности в школах

Фото из открытых источников

Парламент Венгрии утвердил закон, запрещающий распространять в школах информацию, которая может быть рассмотрена как пропаганда гомосексуальности и смены гендера.

Авторство законопроекта принадлежит премьер-министру страны Виктору Орбану. В понедельник в Будапеште состоялась массовая демонстрация противников закона.

реклама

Напомним, в Венгрии запрещены однополые браки и только гетеросексуальные пары могут усыновлять детей.

В 2018 году правительство Орбана отменило государственное финансирование программ по гендерным исследованиям и официальную аккредитацию на степень магистра в этой дисциплине.

В 2020 году венгерские законодатели одобрили закон, запрещающий юридическое признание трансгендерных граждан. 

NEWSru.com.il

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.