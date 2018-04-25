В Верхнем бассейне Круонисской ГЭС проведен ремонт

В верхнем бассейне Круонисской гидроаккумулирующей электростанции (КГЭС) был проведен ремонт, поэтому впервые с начала запуска станции уровень воды почти неделю был снижен почти на 12 метров.
В течение пяти дней было восстановлено покрытие бетонного склона, который обычно бывает покрыт водой, отремонтированы швы, сообщила компания Ignitis gamyba.
Невзирая на низкий уровень воды КГЭС дважды предоставляла услуги резерва.
Вместе с госэнергохолдингом Litgrid было решено провести работы одновременно с ремонтом перемычки ЛЭП со Швецией NordBalt.
Круонисская гидроаккумулирующая электростанция единственная подобная станция в Балтийских странах – она балансирует производство электроэнергии и потребление, обеспечивает аварийный резерв энергосистемы Литвы, может быть запущена всего через несколько минут после системной аварии.