В Вильнюс на конференцию прибудут президент Грузии и премьер Молдовы

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На этой неделе для участия в традиционной конференции Валдаса Адамкуса в Вильнюсе, на которой будут обсуждаться европейско-американские отношения и вопросы восточной политики, прибудут президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Молдовы Майя Санду.

Президент Украины Владимир Зеленский также был приглашён на мероприятие, но из-за его насыщенной повестки дня он не сможет прибыть, сообщили BNS организаторы.

Конференция пройдет с 22 по 23 августа. Перед её участниками с приветственным словом выступит президент Гитанас Науседа, в ней примут участие политики, дипломаты и аналитики из США, Германии, Польши, Украины, Румынии и Латвии.

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