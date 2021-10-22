В Вильнюсе 8 ноября состоится забастовка транспортников

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Профсоюз работников «Вильнюсского общественного транспорта» провел голосование и высказался за проведение предупредительной забастовки. Она намечена на 8 ноября.

Суды разъяснили, что социальные услуги должны предоставляться даже во время забастовки, поэтому предстоит согласовать, как будет работать транспорт во время забастовки. Профсоюзы требуют на 10% увеличить зарплату работников и улучшить условия труда, например, предоставить время для обеденного перерыва. В этот профсоюз входят 1200 работников. Всего в компании работают 1900 человек.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс считает, что запланированная забастовка — политическая акция.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt