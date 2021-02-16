В Вильнюсе археологи обнаружили остатки рынка XIX века

Предполагается, что на рынке , возможно, продавался крупный рогатый скот, но это утверждение пока не подтверждено.

На плане этого места 1938 года, по мнению специалистов, обозначены два больших деревянных здания, дальше видны три павильона, которые были разрушены во время войны.

Обнаружен фундамент одного из них — западного павильона, который был построен накануне Второй мировой войны, но он простоял недолго.

На месте двух других павильонов еще в советское время появились склады и мастерские.

Археологические исследования на улицах Пунско и Панерию ведутся с прошлого года, их планируется продолжить весной, исследования здесь проводит компания Search for Cultural Values.

Информация ЛК по сообщению BNS