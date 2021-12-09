В Вильнюсе — аукцион в поддержку политзаключенных Беларуси и их семей

«Коллекционеры и ценители искусства смогут выбрать из широкого спектра работ известных художников. Лозунг «За вашу и нашу свободу!» обязывает помочь тем, кто в этом сегодня очень нуждается », – сказала, председатель Союза художников Литвы (одного из инициаторов аукциона) Эгле Ганда Богданене.

После объявления 9 августа прошлого года о том, что авторитарный президент страны Александр Лукашенко, правящий страной с 1994 года, снова победил на президентских выборах, в стране прошли массовые акции протеста.

Оппозиция и Запад не признали выборы свободными и справедливыми, назвав их результаты сфальсифицированными.

Белорусские власти отреагировали на демонстрации оппозиции крайне жесткими мерами: милиция задержала более 35 тыс. протестующих заявили, что подверглись насилию со стороны должностных лиц силовых структур. Ключевые деятели оппозиции были заключены в тюрьмы или вынуждены бежать из страны, независимые СМИ были обысканы, а их журналисты арестованы.

Спустя год после непрозрачных президентских выборов и разгона демонстраций более 880 человек остаются в тюрьмах и колониях.

В сообщении Союза художников Литвы подчеркивается, что арестованные белорусы содержатся в особо тяжелых условиях, чтобы сломить их решимость и волю сопротивляться и тем самым запугивать других. Они теряют работу и доход и вместе со своими семьями сталкиваются с различными формами преследований.