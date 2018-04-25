default image
На границе с Польшей образовалась очередь грузовиков

Подробнее...
default image
Премьер Литвы: людей, застрявших на границе Польши и Германии доставят самолетом ВВС

Подробнее...
default image
В больницу Клайпеды доставлен литовец с парома из Швеции, еще девять ждут проверки

Подробнее...
default image
В Вильнюсе будет ограничен пассажирский поток в общественном транспорте

Подробнее...
default image
Банки обсуждают работу в условиях карантина, людей призывают не ходить в банки

Подробнее...
default image
В Польшу не впустили автобус из Германии, в котором были и литовцы

Подробнее...
default image
Президент Г.Науседа: карантин – болезненный, но необходимый шаг для защиты людей

Подробнее...
default image
В Литве выявлен новый случай заболевания коронавирусом

Подробнее...
default image
Гражданам Литвы запрещено ездить в 18 стран особого риска

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы рекомендует отменить групповые религиозные обряды

Подробнее...
default image
В Литве с понедельника вводится карантин: закрываются магазины, границы для иностранцев

Подробнее...
default image
Премьер Литвы призывает не поддаваться панике, не штурмовать магазины

Подробнее...
default image
С понедельника в Литве планируется ввести карантин: возможные 15 ограничений

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы может остановить работу баров, кафе, непродовольственных магазинов

Подробнее...
default image
Литва и Польша ведут переговоры о 72-часовом гуманитарном коридоре для возвращения граждан

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: в Литве в ближайшее время планируется ввести карантин из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Covid-19: ряд европейских стран ввели экстренные меры

Подробнее...
default image
Медики призывают проверять на коронавирус больше людей

Подробнее...
default image
Бюллетень нетрудоспособности для изоляции на дому по-прежнему будет выдаваться

Подробнее...
default image
ЕС признал невозможность остановить коронавирус

Подробнее...
TOP,Культура,Общество,Транспорт

В Вильнюсе будет ограничен пассажирский поток в общественном транспорте

Фото BFL/Andrius Ufartas

С понедельника в Вильнюсе вводится карантин, и мэрия будет регулировать потоки в общественном транспорте, для этого на остановке будут дежурить контролеры и добровольцы, заявил директор столичной администрации Повилас Подярскис. 

«Что касается рекомендации одного метра – по существу мы считаем это рекомендацией к тому, чтобы занятыми были лишь сидячие места, а стоячие – нет. Это означает большее скопление людей на остановках, которым мы будем управляться с помощью контролеров и добровольцев», – заявил П. Подярскис журналистам в воскресенье.

Он подчеркнул, что для соблюдения рекомендаций, принятых правительством, будет достаточно того, чтобы были заполнены сидячие места: «вводить какое-то дополнительное шахматное распределение мы не готовы, мы не считаем это необходимым».

Мэрия пока не планирует менять расписание общественного транспорта, однако маршруты могут поредеть, если выяснится, что общее количество пассажиров сократилось.  Глава администрации также заверил, что транспорт не должен опаздывать по причине дезинфекции автобусов и троллейбусов, проводящейся дважды в день. 

реклама

«Неудобства могут быть лишь в том, когда заполняются все сидячие места, например, когда в автобус 1G больше не пустят людей, должен будет приехать другой 1G», – пояснил П. Подярискис.

С понедельника с целью обуздания распространения коронавируса правительство вводит карантин по всей Литве, одно из вступающих в силу указаний – ограничение количества пассажиров в междугородних поездках и автобусах. Это же рекомендовано сделать и городскому транспорту. 

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600