В Вильнюсе будет ограничен пассажирский поток в общественном транспорте

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С понедельника в Вильнюсе вводится карантин, и мэрия будет регулировать потоки в общественном транспорте, для этого на остановке будут дежурить контролеры и добровольцы, заявил директор столичной администрации Повилас Подярскис.

«Что касается рекомендации одного метра – по существу мы считаем это рекомендацией к тому, чтобы занятыми были лишь сидячие места, а стоячие – нет. Это означает большее скопление людей на остановках, которым мы будем управляться с помощью контролеров и добровольцев», – заявил П. Подярскис журналистам в воскресенье.

Он подчеркнул, что для соблюдения рекомендаций, принятых правительством, будет достаточно того, чтобы были заполнены сидячие места: «вводить какое-то дополнительное шахматное распределение мы не готовы, мы не считаем это необходимым».

Мэрия пока не планирует менять расписание общественного транспорта, однако маршруты могут поредеть, если выяснится, что общее количество пассажиров сократилось. Глава администрации также заверил, что транспорт не должен опаздывать по причине дезинфекции автобусов и троллейбусов, проводящейся дважды в день.