В Вильнюсе будет построен центр обучения для сотрудников ВД и корпус для осужденных

На средства программы финансового механизма Норвегии рядом с Вильнюсским исправительным домом через несколько лет должен быть построен центр обучения для сотрудников системы внутренних дел, а также корпус с камерами для осужденных, в других городах — специальные учреждения для осужденных, которые совершили легкие преступления и преступления средней тяжести и которым до освобождения осталось не менее 6 месяцев (так называемые «дома на полпути»).
«На этой территории будет построен центр обучения. Окончание проекта — апрель 2024 года. Это будет нам стоить около 5 млн евро», — сказал журналистам в Вильнюсе заместитель директора Департамента тюрем Вайнюс Шармавичюс.
По его словам, в общей сложности на инфраструктуру пойдет 15,3 млн евро из 19 млн евро, которые выделяются в рамках программы финансового механизма Норвегии.
«На центр обучения — 5 млн евро. Из инфраструктуры также планируем построить на ул. Расу ( в Вильнюсе — ред.) новый корпус на 200 мест, это тоже будет более 5 млн. евро, и также планируем открыть «дом на полпути». На все эти инициативы планируем 15,3 млн евро», — сказал один из руководителей департамента.
По его словам, «дома на полпути» планируется открыть в Каунасе, Клайпеде и Шяуляй, где учреждений такого рода пока нет.