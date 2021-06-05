В Вильнюсе будет построен центр обучения для сотрудников ВД и корпус для осужденных

Фото kaldep.lt

На средства программы финансового механизма Норвегии рядом с Вильнюсским исправительным домом через несколько лет должен быть построен центр обучения для сотрудников системы внутренних дел, а также корпус с камерами для осужденных, в других городах — специальные учреждения для осужденных, которые совершили легкие преступления и преступления средней тяжести и которым до освобождения осталось не менее 6 месяцев (так называемые «дома на полпути»).

«На этой территории будет построен центр обучения. Окончание проекта — апрель 2024 года. Это будет нам стоить около 5 млн евро», — сказал журналистам в Вильнюсе заместитель директора Департамента тюрем Вайнюс Шармавичюс.