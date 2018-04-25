В Вильнюсе будет представлена архитектурная идея Национального концертного зала

Фото vilnius.lt

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В Вильнюсе в четверг будет представлена архитектурная идея Национального концертного зала на горе Таурас.

На конкурсе, объявленном Вильнюсским самоуправлением, Литовским союзом архитекторов вместе с Международным союзом архитекторов, победила идея испанской архитектурной компании Arquivio architects.

Второе место на конкурсе заняли французы Fres architects and planners, третье – команда литовских архитекторов Paleko archstudija. На мероприятии в четверг занявшие первые три места получат награды по 30, 40 и 20 тыс. евро соответственно.

В общей сложности на конкурс поступило 248 архитектурных идей из разных стран мира: США, Японии, Германии, Великобритании, Новой Зеландии, Финляндии, Китая, Бразилии и др.

Строительство должно начаться в 2021 году и завершиться в 2023 году, когда Вильнюс будет праздновать 700-летний юбилей.

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