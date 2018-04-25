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В Вильнюсе будут дезинфицировать подъезды домов, в которых у жителей диагностируют коронавирус

Nuotrauka vilnius.lt

В Вильнюсе, как только жителю многоквартирного дома диагностируют COVID-19, немедленно проведут полную дезинфекцию подъезда.

После получения данных о больном, самоуправление даст указания подрядчикам выполнить полную дезинфекцию мест общего пользования. Подрядчики также проведут дезинфекцию контейнеров для отходов, а жители будут проинформированы о проделанной работе с помощью уведомлений на лестничных клетках.

Компании Ecoservice и Mano Būstas, которые предоставляют в Вильнюсе административные услуги для многоквартирных домов и услуги по вывозу отходов, договорились о предоставлении бесплатных дезинфекционных услуг, способствующих борьбе с эпидемией.

Nuotrauka vilnius.lt

«Солидарность и социальная ответственность проявляются также частными компаниями, работающими в Вильнюсе. Сегодня это особенно необходимо и является хорошим примером для других », — сказал заместитель мэра Вильнюса В. Бенкунскас.

Nuotrauka vilnius.lt

Самоуправление Вильнюса напоминает, что с 1 апреля ужесточаются правила уборки и дезинфекции лестниц многоквартирных жилых домов. Все места общего пользования необходимо протирать влажной тканью. Запрещается подметать лестницу, поднимая пыль, рекомендуется регулярно проветривать помещения, а также дезинфицировать поверхности перил специальными жидкостями.

Информация ЛК по сообщению vilnius.lt

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