В Вильнюсе идет процесс обновления спортивных стадионов

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В столице до осени будет обновлено 12 спортивных площадок и стадионов возле образовательных учреждений.

На протяжении нескольких последних недель подрядчики муниципалитета ведут интенсивные работы, которые позволят уже этим летом начать использовать обновленные пространства для занятий спортом, учащиеся же начнут ими пользоваться с начала нового учебного года.

«Карантин внес существенные ограничения в жизнь всей Литвы, но вместе с тем были созданы более благоприятные условия для проведения некоторых работ. Работы по обновлению школьных стадионов идут полным ходом. Часть объектов планируем обновить еще до наступления лета, а с остальными финишировать до начала нового учебного года. Надеюсь, что после окончания карантина постепенно и жители, и учащиеся смогут заниматься спортом на высококачественных стадионах», – утверждает вице-мэр Валдас Бянкунскас.

Работы по реконструкции спортивных площадок ведутся в соответствии со стандартами высочайшего качества. Зеленеющая на большинстве стадионов натуральная трава заменяется на более долговечный и не требующий постоянного ухода искусственный газон. Ведется настилка синтетическим покрытием беговых дорожек, а также баскетбольных и волейбольных площадок, оборудуется освещение территории.

До начала лета работы должны быть завершены на спортивных площадках и стадионах инженерной гимназии им. И. Лелевеля, прогимназии им. П. Вилейшиса, прогимназии Ажуолино и прогимназии Тайкос.

До сентября месяца этот список должны пополнить спортивные стадионы прогимназии им. М. Мажвидаса, прогимназии 13-го Января, школы им Л. Карсавина, классической гимназии им. А. Кульвиетиса, прогимназии им. С. Станявичюса, прогимназии им. Ж. Аугустаса, гимназии Траку-Воке и гимназии Лайвес.

Информация Вильнюсского самоуправления