В Вильнюсе из-за большого потока людей был закрыт парк сакур

Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

Из-за большого потока людей в Вильнюсе был закрыт парк сакур, подтвердил BNS заместитель директора Вильнюсской городской администрации Адомас Бужинскас.

«Мы видели, что еще до того, как сакура расцветет, люди начали идти огромным потоком. И хотя поток отличается от ежегоднего, он все равно огромен. (…) Чтобы не поддаваться искушению, мы решили оградить парк », — сказал BNS в субботу А.Бужинскас.

По его словам, самоуправление столицы чувствовало, что это место может стать достопримечательностью, но сначала применило более мягкие сдерживающие меры, надеясь, что люди поймут и не пойдут в парк.

«Изначально мы установили предупреждающие знаки, подготовили прямую трансляцию и отправляли множество сообщений в публичное пространство, чтобы люди не шли фотографироваться с сакурой, потому что и в следующем году будет такая возможность», — сказал А.Бужинскас.

По словам заместителя директора городской администрации, за последние дни парк посетили «тысячи людей».

«Нет риска, когда родители фотографируются со своими детьми, самая большая проблема — когда таких людей тысячи, тогда карантин теряет смысл, и все усилия по контролю распространения коронавируса исчезают», — сказал А. Бужинскас.

По словам А. Бужинскаса, парк будет закрыт, по крайней мере, еще две недели до тех пор, пока не закончит цвести сакура.

Информация ЛК по сообщению BNS