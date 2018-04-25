В Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде вводится карантин, ужесточается режим ношения масок

Фото pixabay.com

Правительство Литвы в понедельник объявило карантин в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и еще пяти самоуправлениях страны, в них вводится обязательное ношение масок во всех общественных местах.

Помимо трех крупных городов, карантин вводится в самоуправлениях Шилальского, Ширвинтского, Тельшяйского, Тракайского и Вильнюсского районов.

«Мы предлагаем сделать ношение масок обязательным для всех лиц старше шести лет во всех общественных местах», — сказал на заседании правительства министр здравоохранения Аурелиюс Вярига. Кабмин принял это предложение.

Маски не нужно будет носить за пределами жилых территорий, где в радиусе 20 метров нет других лиц, кроме членов семьи.

В Литве карантин введен в 21 самоуправлении.