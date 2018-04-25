В Вильнюсе на перекрестках установлены новые информационные щиты

Nuotrauka vilnius.lt/ Sauliaus Žiūros

В столице на восьми перекрестках установлены ярко-желтые информационные щиты, которые напоминают водителям правила при выполнении поворота направо.

Эти щиты установлены только на тех перекрестках, где до изменения Правил дорожного движения разрешался поворот направо при основном зеленом сигнале светофора, не дожидаясь включения дополнительной секции со стрелкой.

Существует два типа информационных щитов.

Первый — когда водители пересекают пешеходный переход, поэтому им разрешено поворачивать направо только пропустив пешеходов и велосипедистов.

Они установлены на:

Ул. Спаудос перед перекрестком пр. Пилайтес;

Ул. Мокслининку перед перекрестком ул. Гележине Вилко;

Ул. Гележине Вилко перед перекрестком ул. Геросес Вильтес;

Ул. Науйойе Ревоню перед перекрестком пр. Саванорю.



Nuotrauka vilnius.lt/ Sauliaus Žiūros

Второй тип щитов установлен на тех перекрестках, где нет пешеходных переходов, и водителям разрешается поворачивать направо как только включится зеленый сигнал, не дожидаясь включения дополнительной секции.

Они установлены на:

Ул. Пелесос перед перекрестком ул. Даряус и Гирено;

Ул. Балтупё перед перекрестком ул. Атейтес;

Ул. Метало перед перекрестком Эйшишкю ш.;

Ул. Линкмену перед перекрестком проспекта Конституции.

Информация ЛК по сообщению vilnius.lt