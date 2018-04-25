В Вильнюсе на Зеленом мосту появится новая инсталляция

Фото BFL/ Вигинтаса Скарайтиса

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На этой неделе на одном из постаментов Зеленого моста в Вильнюсе появится новая инсталляция «Семья», которая призывает задуматься – какие отношения семьи с городом.

Произведение Донатаса Норушиса на Зеленом мосту будет экспонироваться до середины марта следующего года. Эта инсталляция заменит четыре флюгера, которые стояли здесь с апреля, — художественную инсталляцию «Активатор доброты мегареальности».

Автор инсталляции Д.Норушис выбрал тему семьи как способ поговорить о социальной единице и среде, в которой проявление человеческих ценностей является одной из сильнейших. Автор анализирует отношения семьи с городом, представляя определение «семьи» со своеобразными сильными традициями.

В 2019 году столица выделила на временные инсталляции на Зеленом мосту более 28 тыс. евро.

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