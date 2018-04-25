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В Вильнюсе начался отопительный сезон

Фото BFL/Томаса Урбялениса

Жителям Вильнюса со вторника было включено отопление, сообщили представители столичной мэрии.

«С сегодняшнего дня в течение четырех дней тепло поступит во все жилые дома Вильнюса. И хотя сейчас не слишком холодно, синоптики прогнозируют приближающиеся морозы, поэтому мы хотим позаботиться о городских жителях », — сказал Валдас Бенкунскас, вице-мэр Вильнюса.

Отопление в столичных детских садах, школах, медицинских учреждениях было включено неделю назад.

В жилых, коммерческих и других зданий в Фабийонишкес, Шешкине, Пилайте, Старом городе, Шнипишкес, Каролинишкес, Лаздинай, Ново-Вильне, Балтупяй и Григишкес отопление будет включено во вторник и среду .

В среду и четверг отопление поступит в дома Антакальниса, Жирмунай, Пашилайчяй, Виршулишкес, Юстинишкес, Жверинаса, Науяместиса и Киртимай, а в четверг и пятницу — Панеряй, Науйининкай, Расу, Вилкпеде и Веркяй.

В. Бенкунскас подчеркнул, что после включения отопления администраторы жилых домов еще должны позаботиться, чтобы тепло доходило до жителей квартир.

В последние годы отопительный сезон в Вильнюсе начинался в октябре: в прошлом году — 4 октября, в 2017 году — 5 октября, годами раньше — 8-22 октября.

Вильнюсские тепловые сети прогнозируют, что средняя цена на тепло для жителей Вильнюса в этом сезоне составит около 5,06 цента за киловатт-час и будет на 8,5 процента меньше, чем в прошлом году.

BNS
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