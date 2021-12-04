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В Вильнюсе начинается строительство Научного центра Медицинского факультета Вильнюсского университета

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В Вильнюсе, рядом со столичной клинической больницей Вильнюсского университета (ВУ)Клиники Сантарос в пятницу заложена символическая капсула и официально начнется строительство зданий Научного центра Медицинского факультета Вильнюсского университета. 

В научном центре площадью около 19 тыс. кв. метров  разместятся лаборатории, операционные генетических исследований, физиологии, биохимии, микробиологии и лабораторной медицины, инфекционных заболеваний и дерматовенерологии, заболеваний груди, иммунологии и аллергологии, стоматологии, неврологии и нейрохирургии, сердечно-сосудистой науки и другие отделения.

Часть программ медицинского обучения также будет перенесена сюда, будет создан симуляционный центр для развития практических навыков в среде, максимально приближенной к реальным условиям работы, конференц-залы, аудитории, помещения для консилиумов, комнаты для встреч и семинаров, комнаты для исследователей, ученых, докторантов и практических занятий.

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Общая стоимость проекта Научного центра, который включает строительство здания и предоставление современного научного оборудования, составляет около 47,1 млн евро. Больше всего — 33,1 млн евро- составят средства Европейского фонда регионального развития.

Ожидается, что проект Научного центра Медицинского факультета ВУ будет реализован до конца 2023 года.

Здание построит компания Eikos Statyba.

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