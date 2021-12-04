В Вильнюсе начинается строительство Научного центра Медицинского факультета Вильнюсского университета

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В Вильнюсе, рядом со столичной клинической больницей Вильнюсского университета (ВУ)Клиники Сантарос в пятницу заложена символическая капсула и официально начнется строительство зданий Научного центра Медицинского факультета Вильнюсского университета.

В научном центре площадью около 19 тыс. кв. метров разместятся лаборатории, операционные генетических исследований, физиологии, биохимии, микробиологии и лабораторной медицины, инфекционных заболеваний и дерматовенерологии, заболеваний груди, иммунологии и аллергологии, стоматологии, неврологии и нейрохирургии, сердечно-сосудистой науки и другие отделения.

Часть программ медицинского обучения также будет перенесена сюда, будет создан симуляционный центр для развития практических навыков в среде, максимально приближенной к реальным условиям работы, конференц-залы, аудитории, помещения для консилиумов, комнаты для встреч и семинаров, комнаты для исследователей, ученых, докторантов и практических занятий.