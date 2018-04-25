В Вильнюсе начинаются Дни столицы

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В Вильнюсе в пятницу начинается самый большой фестиваль музыки и культуры в городе — Sostinės dienos 2019, который продлится три дня.

«Группы исполнителей на разных сценах фестиваля, выставки визуальных искусств, ярмарка особого вкуса, дизайна и изделий, захватывающие видеопроекции, мероприятия, требующие более чуткого отношения к социальным группам, развлечения для семей и любителей активного отдыха, а также множество сюрпризов — всё это будет для горожан и гостей столицы, которые приедут на Дни столицы», — говорится в сообщении муниципалитета.

На четырёх фестивальных сценах выступят более 70 исполнителей и групп.

Главная ось и сердце Дней столицы — «Жужжащий проспект» — пригласит на встречи на улице Музыки и искусств, в локации Стиклю, на Книжной аллее, Пути вкусных гостинцев и на площади В.Кудирки.

«Это не сельская ярмарка или рынок, а место для активной культурной деятельности и различных творческих задумок, это место исполнения всевозможных потребностей, желаний и фантазий, а также место для соседства, общения и приёма гостей», — заявляет муниципалитет.

На набережной Нерис, между Зелёным мостом и мостом Короля Миндаугаса, будут расположены продовольственные вагоны Food Truck.

В сумерки можно будет увидеть новый 3D-визуальный проект «Открытие», где трёхмерная проекция будет отображаться на реке при помощи чрезвычайно мощного оборудования, образующего своего рода экран. Здесь сольются отснятые и специально созданные анимированные изображения, а также впечатляющие проекционные, лазерные и световые технологии, а также созданная специально для этого произведения музыка, часть которой будет исполняться вживую.

Акция социальной интеграции «Тебе, Вильнюс!» будет проходить на Кафедральной площади с утра воскресенья до поздней ночи.

В этом году лозунг мероприятия — «За город для тебя и меня». Планируется, что на мероприятия съедутся до 2000 участников со всей Литвы. Это любители искусства неправительственных организаций лиц с ограниченными возможностями и их единомышленники, ожидается и большое количество волонтёров: военнослужащих, школьников, студентов и др. Мероприятие начнётся с торжественного шествия участников.

На площади рядом с памятником короля Миндаугаса и Литовским национальным художественным музеем разместится «Парк игр и развлечений», а на площади Лукишкес будет царить Вильнюсский спортивный фестиваль.

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